В разных городах Египта штурмуют здания госбезопасности

В разных городах Египта взбунтовавшиеся толпы штурмуют здания Главного управления расследований госбезопасности. В пригороде Каира Шейх-Зайеде сотни людей пытались проникнуть в здание, сотрудники спецслужбы применили оружие, чтобы разогнать толпу. Прибывшие подразделения армии Египта отогнали штурмующих.

В Мерса-Матрух, расположенном на египетском побережье, сотни людей вломились в здание службы госбезопасности и завладели различными секретными документами. После этого они подожгли офис спецслужбы, сообщает телеканал France24.

Ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, несколько сотен человек пытались проникнуть в здание госбезопасности в Александрии. Офицеры безопасности и полицейские спешно уничтожали документы, чтобы те не оказались у штурмующих.

В настоящее время в Египте судят экс-министра внутренних дел Хабиба Ибрагима эль-Адли, который также возглавлял службу госбезопасности. Его обвиняют в коррупции, однако бывший глава МВД не признал свою вину.

Вскоре после свержения президента Египта Хосни Мубарака, которое произошло 11 февраля, в стране прошли массовые акции протеста с требованием распустить Службу госбезопасности и ее Главное управление расследований. Протестующие обвиняют, что работники этих спецслужб допустили множество правонарушений по отношению к гражданам Египта и преследовали их необоснованно.