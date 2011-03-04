Из Ливии уже эвакуировали больше 400 украинцев

По состоянию на сегодняшний день с территории Ливии были эвакуированы 404 гражданина Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Ливии продолжает составлять списки украинских граждан, желающих вернуться на Родину, а также прорабатывает все возможные пути последующей эвакуации наших соотечественников.

На протяжении 3 марта территорию Ливии покинули еще три гражданина Украины на самолете, который был организован Иорданией по маршруту Себха – Триполи - Амман.

Посольство Украины в Ливии способствует выезду украинцев иностранными паромами в направлении Мальты. 2 марта по результатам договоренностей с британской стороной четыре украинца были отправлены из Бенгази в Мальту кораблем "Йорк" ВМС Великобритании.

Кроме того, 20 граждан Украины, ранее эвакуированных из Ливии, были доставлены в Москву из Мальты самолетом МЧС России.

Еще 8 граждан, которые накануне были вывезены из Триполи в Бухарест самолетом румынских ВВС, прибыли в аэропорт "Борисполь".

Как отмечалось ранее, с территории Ливии на четырех украинских самолетах были эвакуированы 279 граждан Украины и 166 иностранных граждан. При содействии иностранных государств были эвакуированы 125 граждан Украины.

МИД Украины продолжает проводить мониторинг ситуации безопасности в Ливии в режиме реального времени.