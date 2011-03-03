30 украинских военных переведены из Либерии в Кот-д’Ивуар

Для предоставления авиационной поддержки операции ООН в Республике Кот-д’Ивуар 1 марта состоялась передислокация дополнительной группы авиационной поддержки в составе двух вертолетов Ми-24 и 30 военнослужащих из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины сил Миссии ООН в Либерии.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

«Задачи, поставленные перед дополнительной вертолетной группой, заключаются в осуществлении патрулирования и наблюдения государственной границы, прикрытии важных государственных объектов, авиационной поддержке наземных подразделений Миссии ООН, – сказал командир 56-го отдельного вертолетного отряда военный летчик первого класса полковник Петр ПЛИС. – Также на нас возложены задачи по сопровождению войск, грузов и колонн Операции Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре».

В состав украинской вертолетной группы сил Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВСУ сил Миссии ООН в Либерии входят два вертолета Ми-8, два вертолета Ми-24 и 53 военнослужащих.

4 февраля Верховная Рада приняла Закон “Об одобрении решения Президента Украины относительно направления миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре”.

В соответствии с законом, для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре будет направляться миротворческий контингент общей численностью до 60 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до трех месяцев.