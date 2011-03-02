В ФРГ заморозили счета сына Каддафи

Власти ФРГ заморозили счета одного из сыновей Муаммара Каддафи на 2 млн евро. Решение было принято ЦБ ФРГ после консультаций с министром экономики Германии Райнером Брюдерле, сообщается в материалах Министерства экономики и технологий ФРГ. Какому именно из семи сыновей М.Каддафи принадлежат счета, в сообщении не уточняется. "Данный шаг - это прозрачный намек. Германия полностью поддерживает позицию Евросоюза и всех тех, кто сражается за демократию и права человека", - цитирует министра РосБизнесКонсалтинг.

Ранее сегодня Центробанк Австрии заморозил активы членов семьи Каддафи и других лиц, на которых распространяются санкции ЕС, сообщил сегодня ЦБ страны. В материалах ЦБ Австрии говорится, что на депозитах страны размещено около 1,2 млрд евро средств, принадлежащих гражданам Ливии. Между тем пока не ясно, какая часть из этих средств принадлежит семье М.Каддафи и лицам, на которые распространяются санкции ЕС.

Еще раньше счета М.Каддафи и членов его семьи заморозили центробанки Великобритании и Швейцарии.