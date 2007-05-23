Тигры вымирают на глазах

Популяция тигров, являющихся одним символов Индии, резко сокращается в центральных штатах страны. Об этом свидетельствуют данные переписи этих хищников, проведенной Индийским институтом дикой природы совместно с организациями по защите тигров.

Согласно обнародованным в среду данным исследования, в четырех штатах центральной Индии - Мадхья-Прадеше, Раджастане, Махараштре и Чаттисгархе - тигров осталось не более 500 - примерно вдвое меньше, чем в 2003 году, когда проводилась предыдущая перепись.

Основные причины сокращения популяции тигров, считают авторы доклада, - браконьерство и вырубка леса - естественной среды обитания этого вида кошачьих.

Эксперты Индийского института дикой природы указывают, что это исследование дает более полное представление о популяции тигров, чем предыдущее. Если раньше специалисты проводили перепись этих хищников только по следам, то в этот раз они использовали также скрытые камеры.

РИА "Новости"