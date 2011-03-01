В Ливии на сегодня остаются 500-600 украинцев

На сегодняшний день в Ливии остаются 500-600 украинских граждан, которые по тем или иным причинам не желают возвращаться в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«В Ливии, по нашим уточненным подсчетам, сейчас находится около 500-600 граждан нашего государства, которые по тем или иным причинам не выражают желания вернуться в Украину», - отметил он.

В то же время А.ДИКУСАРОВ заметил, что предварительные данные, по которым в Ливии, возможно, находились 2500-3000 украинцев, были преувеличенными.

При этом представитель МИД Украины отметил, что на сегодняшний день первый этап эвакуации украинских граждан из Ливии успешно завершен, на Родину вернулись 387 украинцев.

Кроме того, украинским военно-транспортным самолетом из Ливии были эвакуированы также 166 иностранных граждан.

В то же время А.ДИКУСАРОВ отметил, что МИД Украины совместно с другими ведомствами прорабатывает тактику и стратегию путей последующей возможной эвакуации украинцев из Ливии.

Как также подчеркивают в МИД Украины, ситуация в этом государстве остается напряженной с тенденцией к осложнению.