В Кот-д’Ивуаре обстреляли экспертов ООН

В столице Кот-Д’Ивуара, городе Ямусукро, сторонники бывшего Президента страны Лорана ГБАГБО обстреляли в понедельник экспертов ООН, убитых и раненых нет.

Группа экспертов ООН пыталась проверить поступавшие ранее сообщения о том, что Беларусь поставила сторонникам Л.ГБАГБО военные вертолеты, передает Радио «Свобода».

Беларусь отрицает какие-либо военные поставки в Кот-Д’Ивуар.

Эмбарго на поставки оружия в Кот д'Ивуар действует с 2004 года. В стране несколько лет длилось вооруженное противостояние северных и южных регионов.

В настоящее время разворачивается противостояние между сторонниками двух президентов – Л.ГБАГБО и Алассана УАТТАРА. Считается, что победителем на последних президентских выборах стал А.УАТТАРА. Л.ГБАГБО, тем не менее, отказывается покинуть свой пост. ООН предупреждает, что страна находится на грани новой гражданской войны.