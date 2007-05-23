Взрыв в Анкаре: шесть человек погибли и 100 ранены

Шесть человек погибли и 100 ранены в результате взрыва у входа в торговый центр в Анкаре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат губернатора турецкой столицы.

В пресс-релизе, распространенном в СМИ, указывается, что среди погибших нет иностранцев. Ранее сообщалось, что один из погибших является гражданином Пакистана.

Взрыв произошел вчера вечером у входа в пятиэтажный магазин в районе Улус в старой части Анкары, где в вечерние часы достаточно многолюдно. В результате взрыва частично разрушен один из этажей магазина.

По сообщениям турецких СМИ со ссылкой на представителей главного управления безопасности, взрыв осуществил террорист-смертник. Официально эта информация пока не подтверждена. По подозрению в причастности к взрыву задержаны восемь человек.