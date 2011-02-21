Лидер племени в Ливии грозит сорвать поставки нефти в Европу

Лидер влиятельного ливийского племени аль-Зуайя Шайх Фарах аль-Зуай поддержал повстанцев, предупредив, что его народ сорвет поставки нефти в западные страны, если власти не прекратят подавлять протесты, пишет Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Мы прекратим поставлять нефть в страны Запада в течение ближайших суток (если власти не откажутся от насилия)", - заявил аль-Зуай в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира".

Племя аль-Зуайя проживает на востоке страны, недалеко от города Бенгази, где за последние дни погибло более 200 демонстрантов.