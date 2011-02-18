Домохозяйка из Нью-Джерси Тува Герсон подала гражданский иск в федеральный суд с претензией на 5 миллионов долларов к известной торговой сети Century 21, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на New York Post.

По мнению истицы, торговая сеть обсчитала ее на 80 центов. Дама в январе сделала в универмаге Century-21 несколько покупок на сумму в 106 долларов 82 цента с учетом купона на скидку в пять долларов. Но когда она решила вернуть одну из покупок назад - детский костюмчик за 17,97 доллара, ей вернули на 80 центов меньше, чем она ожидала. Торговая сеть не стала делать перерасчет пятидолларового купона на все шесть покупок, вызвав возмущение Герсон, которую, как следует из ее многомиллионного иска, "лишили права в полной мере воспользоваться скидкой в размере пять долларов".

Тува Герсон известна не только тем, что на досуге изготавливает в собственном особняке дизайнерские шляпки, но и своим отцом-адвокатом. Гарри Кац считается грозой розничных сетей: время от времени он подает иски против них по поводу "купонных афер". Пока ни один из исков не доходил до суда, будучи либо отвергнутым, либо урегулированным между истцами и предполагаемыми ответчиками, не желающими втягиваться в тяжбу.