Акции протеста в Египте вспыхнули с новой силой

21:52, 09 февраля 2011
Мир
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Окружены здания парламента и правительства

Десятки тысяч демонстрантов опять собрались в центре Каира на митинг, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака, сообщает Би-би-си.

Акция протеста уже вышла за пределы площади Тахрир. Сотни людей окружили государственные учреждения, включая здание парламента и правительства.

Акции протеста состоялись в других частях Египта.

 

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