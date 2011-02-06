Канцлер ФРГ против досрочных выборов в Египте

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) высказалась против проведения досрочных выборов в Египте в самом начале процесса демократических реформ. "Досрочные выборы в начале процесса демократизации, вероятно, неправильное решение", - заявила она, выступая с речью в Мюнхене на ежегодной Международной конференции по безопасности в субботу, 5 февраля.

Агентство Reuters поясняет, что хотя европейские лидеры выступают за формирование в Египте правительства на широкой основе, многие из них опасаются, что незамедлительное свержение или отставка авторитарного президента Хосни Мубарака может привести к образованию вакуума власти, сопряженного с ростом насилия и радикальных религиозных настроений.

В своей речи на мюнхенской конференции Ангела Меркель заверила реформаторов в Египте в том, что Германия и вся Европа твердо стоят на их стороне. Одновременно она потребовала мирного и организованного процесса перемен в Египте.

Федеральный канцлер с удовлетворением констатировала, что технологический прогресс и внедрение интернета по всему миру вносят существенный вклад в дело утверждения западных ценностей. "Ныне уже никому не спрятаться. Все теперь имеет свое лицо", - цитирует канцлера Deutsche Welle.