В Египте взорвали газопровод

Взрыв, организованный сегодня неизвестными на газопроводе на севере Синайского полуострова в Египте в районе города Эль-Ариш вблизи границы с Израилем, затронул трубу, поставляющую газ в Иорданию.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

В настоящее время пожар в районе взрыва уже локализован. По сведениям администрации Северного Синая, газовая станция, расположенная рядом с местом просишествия, не пострадала.

Взрыв не затронул и жилые кварталы, также находящиеся в непосредственной близости. Пострадавших в результате взрыва и пожара нет.

Власти утверждают, что виновниками инцидента нужно считать диверсантов.