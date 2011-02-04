В Египте идет беспрецедентная охота на журналистов

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" шокирована событиями в Египте, где на журналистов устроили настоящую охоту, и требует призвать власти к ответу, заявил генеральный секретарь организации Жан-Франсуа Жуйяр.

По данным "Репортеров", по меньшей мере 26 журналистов подверглись нападениям в Египте, 19 были арестованы или похищены, трое пропали без вести, один находится в коме.

"Нападения, ограбления, незаконные аресты, самосуд... список нарушений в отношении журналистов со стороны сторонников президента (Хосни) Мубарака становится длиннее с каждым часом, и эти нарушения совершенно очевидно носят согласованный и систематический характер", - приводит текст распространенного в четверг вечером заявления РИА "Новости".

По словам Жуйяра, власти буквально натравили своих сторонников на сотрудников СМИ в "беспрецедентной кампании, полной ненависти и насилия". "Это больше, чем цензура. Речь идет о том, чтобы избавиться от всех журналистов, работающих на иностранные СМИ", - сказал генсек "Репортеров без границ".

Он отметил, что нигде в Каире журналисты не могут чувствовать себя в безопасности. "За этой политикой могут стоять только высшие представители правительства Египта. Мы призываем международное сообщество как можно быстрее принять сильную и единодушную позицию по этому вопросу, сделать должные выводы из событий нескольких последних дней и рассмотреть возможность санкций", - сказал Жуйяр.