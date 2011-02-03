Янукович: нет альтернативы стратегическому партнерству с Польшей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает убеждение, что альтернативы стратегическому партнерству Украины и Польши нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на совместной с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ пресс-конференции в Варшаве.

«Убежден, что стратегическому партнерству между Украиной и Польшей нет альтернативы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «государства и народы будут развивать добрососедские отношения в согласии, уважении и вместе будут строить наш общий европейский дом».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что удовлетворен результатами проведенных переговоров с польским коллегой. Он отметил, что обсуждался весь спектр отношений и были достигнуты принципиальные договоренности относительно развития и активизации дальнейшего украинско-польского диалога.