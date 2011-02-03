Путин заявил, что теракт в Домодедово раскрыт

Теракт в московском аэропорту "Домодедово" удалось раскрыть. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин.

По его словам, по делу о теракте есть успехи.

"Идет следствие, люди работают, работают результативно", - заявил он.

На вопрос, есть ли уже какие-то зацепки, Владимир Путин ответил: "Не зацепки, можно считать, что дело в целом раскрыто".

"Бессмысленная жестокость. Абсолютно бессмысленная. Они даже не понимают часто, чего хотят. Не могут сформулировать свои требования. Просто это такой анархический терроризм против всех и всего: против государства, против существующей власти, против страны", - прокомментировал терракт Путин.

Взрыв в Домодедово унес жизни 35 человек, однако 2 февраля в больнице умер еще один человек. Как и раньше никто не взял на себя ответственность за взрывы. В минувшую субботу представитель СКП Владимир Маркин заявил, что теракт раскрыт, при этом, не сообщая подробностей. Позже Маркин добавил, что смертником в Домодедово был 20-летний "уроженец одной из республик Северного Кавказа".

ТСН