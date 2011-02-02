Минск назвал конференцию в Польше провокационной

Международная конференция по Белоруссии, которая проходила в Варшаве, имеет целью поддержку белорусских маргинальных группировок, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Андрей Савиных.

"Прежде всего, данное мероприятие нельзя назвать конференцией для Белоруссии. Она проходит без участия законных представителей Белоруссии и без учета официальной позиции страны", - приводит его слова Би-би-си.

В международной конференции "Солидарность с Белоруссией" приняли участие представители ЕС, США, Канады, министры иностранных дел Польши, Румынии, Швеции и Эстонии, представители правительств и администраций, общественных организаций, - всего более 200 человек.