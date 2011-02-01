Борьба с терроризмом в России неэффективна.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом заявила глава Московской Хельсинской группы Людмила АЛЕКСЕЕВА на митинге в центре Москві в защиту 31-й статьи Конституции РФ.

«10 лет назад нам обещали – будет сильная рука, будет порядок, будет безопасность. Где этот порядок, где эта безопасность?», - сказала Л.АЛЕКСЕЕВА и напомнила, что 31 декабря без причин были схвачены многие участники митинга в Москве.

«Ни в одной стране мира террористические акты не происходят так часто, как у нас, и нет этому конца, хотя вокруг борьбы с терроризмом кормится куча людей – огромная Федеральная служба безопасности и всякие отделы по борьбе с экстремизмом и терроризмом», - сказала она.

Л.АЛЕКСЕЕВА убеждена, что в демократической стране неспособность предотвратить террористические акты уже бы повлекла увольнение членов правительства и начальников спецслужб, а правящая партия была бы переизбрана на ближайших выборах.

Она подчеркнула, что правящая «Единая Россия», в отличие от россиян, находится в безопасности.

По ее словам, результаты выборов зависят нет от граждан России, а от административного ресурса.

Л.АЛЕКСЕЕВА подчеркнула, что 31 марта пройдет митинг не только в защиту 31-й статьи Конституции РФ, где гарантируется свобода собраний, но и 32-й статьи, которая гарантирует гражданам право честно избирать и быть избранными.

По ее словам, митинги стали традиционными, и власть с этим смирилась, что является победой российских «несогласных».

Она уверена в необходимости «защищать 31-ю статью – право на мирные митинги, шествия, демонстрации и пикеты, потому что это единственная наша возможность донести до властей свои требования».

Во время митинга его участники выкрикивали лозунги: «Россия без Путина!», «Долой власть воров!», «Свободу политзаключенным!», «Путин – лыжи – Магадан!», «Пока мы едины – мы непобедимы!». Многие участники акции были со значками с надписью «Стратегия – 31».

После завершения митинга бойцы ОМОН оттеснили толпу молодых людей от места проведения акции. Около 20 человек, выкрикивавших лозунги, были задержаны.

Также был задержан лидер "Другой России" Эдуард ЛИМОНОВ, который собирался провести отдельную акцию, но она не была санкционирована властями.