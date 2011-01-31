Российская оппозиция будет митинговать сегодня в 70 городах

Российские оппозиционеры намерены сегодня провести акции в защиту 31-й статьи Конституции РФ о свободе собраний в 70 городах страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Другая Россия».

«31 января акции в рамках Стратегии-31 пройдут в 70 городах РФ, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Мурманск, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Оренбург, Барнаул, Омск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Калининград и другие», - говорится в сообщении.

В тоже время в Москве на Триумфальной площади запланировано два митинга одновременно – согласованный властями митинг российских правозащитников Людмилы АЛЕКСЕЕВОЙ, Льва ПОНОМАРЕВА и Сергея УДАЛЬЦОВА, а также несогласованный митинг сторонников «Другой России».

Между тем, по информации Московской Хельсинской группы, власти Москвы согласовали митинг до 1 тис. человек.

На сайте Московской Хельсинской группы размещены контакты группы адвокатской защиты «Свобода собраний 31», которая обещает помочь россиянам в случае задержания.

Кроме этого, в «Другой России» сообщили, что вчера вечером в Москве прошли три обыска, затрагивающие партию «Другая Россия»: на квартире руководителя московского отделения «Другой России» Николая АВДЮШЕНКОВА, на квартире одного из партийных активистов в Медведково, а также в помещении Оргкомитета Стратегии-31 на улице Верхней. Обыск прошел в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 212 ч. 3 УК РФ «Призывы к участию в массовых беспорядках». Несколько активистов партии было задержано.