На базе украинского землячества в Москве могут быть созданы псевдоукраинские организации.

Об этом в интервью УНИАН заявил сопредседатель Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА РФ) и Объединения украинцев России (ОУР) Валерий СЕМЕНЕНКО.

«Я вполне допускаю вариант создания псевдоукраинских организаций – всегда найдутся «казачки», которые пойдут на это. Взгляните хотя бы на грузинские организации в России», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

Он отметил, что землячество находится лишь в Москве, и объединяет людей не на национально-культурной основе, а на основе территориальной принадлежности.

«Поэтому думать, что землячество будет заниматься развитием национально-культурного сознания украинцев России, не стоит – я в это не верю. И вся практика существования землячества, более 10 лет, показывает, что это действительно так», - добавил В.СЕМЕНЕНКО.

По его словам, сейчас очень много делается для смены руководства украинских организаций.

«Мы уверены в этом полностью – все делается, чтобы сменить руководство. Взять хотя бы последние заявления МИД Украины – нас особенно удивило, что министерство будет «помогать украинцам России создать украинские организации». Они же и так уже есть – более 90 украинских организаций объединены в ОУР, которая существует более 19 лет! Оказывается, их для МИД Украины не существует, хотя с нами никто не говорил», - сказал он.

В.СЕМЕНЕНКО заметил, что переспросил всех председателей организаций в регионах после этого заявления МИД – ни с кем никакого разговора не было. Единственное, что было сделано – посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО встретился с украинским землячеством Москвы, добавил он.

Как сообщал УНИАН, 15 января директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сообщил, что Министерство иностранных дел Украины намерено помочь украинцам в России создать новую общественную организацию, которая защищала бы их права.

«МИД уже работает над тем, чтобы помочь украинской общине в России создать новую всероссийскую влиятельную и эффективную общественную организацию, которая защищала бы культурно-образовательные и другие права этнических украинцев, являющихся гражданами Российской Федерации», - сказал он.