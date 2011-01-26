Евросоюз надеется вскоре получить газ по Nabucco

Евросоюз рассчитывает получать газ по газопроводу Nabucco в ближайшие годы, заявил комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер.

По его словам, страны Каспийского региона поддержали проект газопровода Nabucco и представили конкретные планы поставок газа.

Как передает агентство dpa, договоренности были достигнуты во время поездки представителей Еврокомиссии в Туркмению и Азербайджан.