Евросоюз надеется вскоре получить газ по Nabucco
00:47, 26 января 2011Мир
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Туркмения и Азербайджан согласны
Евросоюз рассчитывает получать газ по газопроводу Nabucco в ближайшие годы, заявил комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер.
По его словам, страны Каспийского региона поддержали проект газопровода Nabucco и представили конкретные планы поставок газа.
Как передает агентство dpa, договоренности были достигнуты во время поездки представителей Еврокомиссии в Туркмению и Азербайджан.
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