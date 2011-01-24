Минздрав РФ: при взрыве в Домодедово погиб 31 человек, ранены - 130

В результате взрыва в московском аэропорту «Домодедово» погиб 31 человек, еще 130 - пострадали.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник. Подсчитать точное количество пострадавших мешает сильное задымление в зале. В связи со взрывом несколько международных рейсов - из Китая, Германии, Турции и Армении - задерживаются.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Для оказания практической помощи в аэропорт направлена группа опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации.