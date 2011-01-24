ПАСЕ обсудит проблему торговли органами в Косово

Незаконная торговля органами людей в Косово станет в центре внимания Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), первая сессия которой открывается сегодня в Страсбурге.

Как передает кореспондент УНИАН, обсуждению доклада, подготовленного депутатом швейцарского парламента Диком МАРТИ, планируется посвятить большую часть дня вторника, 25 января.

Кроме того, в четверг, 27 января, члены ПАСЕ планируют обсудить ситуацию в Беларуси после президентских выборов, прошедших в этой стране 19 декабря 2010 года и завершившихся разгоном демонстраций и массовыми арестами.

В ходе сессии перед депутатами выступят Президенты Турции Абдуллах ГЮЛЬ, Сербии Борис ТАДИЧ, Румынии Траян БАСЕСКУ и премьер-министр Албании Сали БЕРИША.

В повестке дня сессии также вопросы защиты источников журналистов и ряд докладов, посвященных ситуации в бывшей Югославии.