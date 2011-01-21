ЕС обеспокоен намерением Казахстана продлить полномочия Назарбаева

Европейский Союз серьезно обеспокоен решением парламента Казахстана от 14 января об одобрении изменений в Конституцию страны, согласно с которыми срок полномочий действующего президента Нурсултана НАЗАБРБАЕВА может быть продлен на 8 лет на референдуме.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН от имени ЕС, распространенном сегодня.

«ЕС считает, что замена нормальных президентских выборов, которые должны состояться в 2012 и 2017 годах, на плебисцит относительно одного кандидата в Президенты не будет соответствовать принципам ОБСЕ», - отмечается в заявлении.

Кроме того, такая замена, по мнению Верховного представителя ЕС, вызовет серьезные сомнения в преданности Казахстана продвижению демократии и политического плюрализма.

«ЕС ожидает, что такой важный партнер ЕС и член ОБСЕ, как Казахстан будет придерживаться принятых международных норм демократии, согласно которым политическое лидерство должно подтверждаться или меняться путем регулярных честных и свободных выборов», - подчеркивается в заявлении.

ЕС также призвал Н.НАЗАРБАЕВА и власти Казахстана обеспечить проведение свободных и честных выборов в соответствии с действующей Конституцией страны и международными обязательствами.

Как сообщалось ранее, 14 января парламент Казахстана на совместном заседании двух палат преодолел вето Президента относительно поправок в Конституцию, согласно с которыми допускается продление полномочий действующего главы государства до 2020 года путем референдума.

Сейчас эти поправки переданы в Конституционный совет Казахстана.

Центризбирком Казахстана 27 декабря 2010 года зарегистрировал инициативную группу референдума и ее заявление с предложением провести референдум по продлению полномочий президента до 6 декабря 2020 года. В соответствии с законодательством, инициаторам референдума достаточно было собрать не менее 200 тысяч подписей граждан. Всего же в поддержку референдума было собрано более 5 миллионов подписей.