Глава Китая прибыл в США
С четырехдневным визитом
Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл с официальным четырехдневным визитом в столицу США Вашингтон, сообщает Би-би-си.
Визит начнется с частного обеда глав двух государств. Ху Цзиньтао приехал в США на фоне растущего напряжения в отношениях между двумя ведущими экономиками мира.
Накануне своего визита китайский лидер заявил, что недоволен мировой валютной системой. По его словам, международная валютная система, в которой главную роль играет американский доллар, - "пережиток прошлого". Как он сказал, Китай принимает меры для того, чтобы на мировой арене заменить доллар юанем, но признал, что это будет "длительным процессом".
В интервью американским СМИ Ху Цзиньтао также сказал, что Вашингтону и Пекину необходимо выйти на новый уровень отношений, отличный от "бесплодного" периода "холодной войны".
На среду запланированы его переговоры с американским президентом Бараком Обамой. Одной из главных тем встречи станет, как ожидается, дефицит Соединенных Штатов в торговле с Китаем.
Со своей стороны американские эксперты видят причину такой ситуации именно в искусственно заниженном курсе китайского юаня.