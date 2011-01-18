Польша запретит Лукашенко въезд в страну?

Польская власть включила Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в список белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд в Польшу за репрессии оппозиции в стране.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на собственные источники в Министерстве иностранных дел Польши.

Представитель пресс-службы министерства подтвердил корреспонденту УНИАН наличие такого списка, но не подтвердил и не опроверг, есть ли в нем А.ЛУКАШЕНКО.

Он также не предоставил никаких дополнительных сведений.

„На данном этапе это дело не будет дополнительно комментироваться”, - отметили в министерстве.

По данным польского агентства, польская власть уже сформировала список белорусских судей, прокуроров и работников других служб, причастных к преследованию белорусских оппозиционеров после президентских выборов в декабре 2010 года.

РАР отметил, что в польском списке „значительно больше” фамилий, чем было в составленном в 2006 году списке Евросоюза, который включал 40 лиц.

Как сообщал УНИАН, МИД Польши в первые дни после жесткого разгона демонстрантов в Минске заявил о намерении увеличить финансирование неправительственных организаций в Минске вдвое – почти 10 млн. евро, а также ввести бесплатные визы для белорусов.