Кардиналы признали чудо, которое совершил Иоанн Павел II после смерти

Специальная комиссия кардиналов и епископов признала чудо, осуществленное при заместительстве Иоанна Павла II. Об этом в среду, 12 января сообщило радио Ватикана. Это значит, что покойного понтифика можно зачесть к лику блаженных.

Согласно католической традиции, для завершения процесса беатификации (зачисление к лику блаженных) покойного Папы Римского специальная комиссия (создана Конгрегацией по делам канонизации) должна официально признать совершенное им чудо.

Кардиналы и епископы рассматривали вопрос чуда после комиссии медиков, которые в конце декабря 2010 года не смогли с помощью естественно-научных методов объяснить факт исцеления от болезни Паркинсона 49-летней французской монахини Мари Симон-Пьер.

Как сообщается, в июле 2001 года болезнь Паркинсона парализовала левую сторону тела монахини. Со 2 апреля 2005 года, когда умер Иоанн Павел II, ее симптомы с каждым днем усиливались, ухудшалось зрение и общее самочувствие.

13 мая 2005 года Бенедикт XVI выразил согласие досрочно начать процесс беатификации своего предшественника. Это дало возможность во время общей молитвы просить покойного Иоанна Павла II о заместительстве перед Богом. Сестры монастыря стали молиться за исцеление больной сестры Мари.

Через два месяца после смерти Иоанна Павла II Симон-Пьер исцелилась - исчезли боль и непроизвольное дрожание конечностей. Проведенные неврологические обследования подтвердили, что женщина здорова.

Путь к беатификации Иоанна Павла II станет открытым, когда Бенедикт XVI подпишет декрет о признании этого чуда. Ожидается, что понтифик подпишет этот декрет уже в субботу, 15 января, когда к нему на аудиенцию прибудет глава Конгрегации по делам канонизации кардинал Анджело Амато.

В 1642 году папа Урбан VIII ввел разграничение между беатификацией как первой стадией прославления - провозглашением блаженным - и дальнейшей канонизацией - причислением к лику святых.

Напомним, в 2009 году Папа Римский среди 5 новых святых канонизировал выходца из Украины.

ТСН