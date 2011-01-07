На Рождество в коптских храмах усилены меры безопасности

В христианских храмах Египта в рождественскую ночь усилены меры безопасности: вокруг главных коптских соборов выставлены кордоны полиции и дежурят кинологи с собаками, сообщает Би-би-си.

Такие меры связаны с недавним взрывом у христианского храма в Александрии, унесшем жизни 21 человека.

Полиция усилила охрану коптских церквей в странах Европы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на европейские СМИ. Коптские церкви действуют во Франции, Великобритании, Германии, Италии, Ирландии, Швейцарии, Шотландии, Нидерландах, Швеции, Австрии и Дании.

По данным радиостанции France Info, еще в августе на сайте одной из террористических организаций было размещено коммюнике с угрозами. В нем назывались 30 египетских коптских церквей, а также 15 коптских храмов в Европе, в том числе две церкви под Парижем.