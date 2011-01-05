В Китае от ледяных дождей пострадали 1,8 миллиона человек

Ледяные дожди в южном Китае привели к эвакуации свыше 22 тысяч человек, сотни домов повреждены, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на китайские СМИ.

Аномально холодная погода привела в первые дни нового года к ледяным дождям в провинции Гуйчжоу, расположенной в юго-западной части КНР. Более 200 домов, обледенев, разрушились, еще свыше 1,4 тысячи крыш жилых строений повреждены из-за образования на них ледяных глыб. Для того, чтобы избежать человеческих жертв, власти уже эвакуировали 22,8 тысячи человек.

По предварительным подсчетам, от непогоды пострадали 1,8 миллиона человек. Ущерб нанесен почти 80 тысячам гектаров сельхозугодий. Экономический ущерб оценивается в 300 млн. юаней (45,3 млн. долларов).

По информации местных СМИ, тысячи людей вынуждены пережидать непогоду в своих машинах на обледеневших трассах региона. Лишь во вторник вечером транспортное движение было частично восстановлено. По прогнозу метеорологов, холодная погода сохранится в провинции еще по меньше мере пять дней.