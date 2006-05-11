Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела нескольких альпинистов

Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела нескольких пропавших альпинистов.

"В четверг спасатели в ходе поисковых мероприятий, проводившихся с привлечением вертолетов МЧС и МВД КБР, обнаружили на Эльбрусе несколько тел пропавших альпинистов", сообщили РИА «Новости» в МЧС Кабардино-Балкарии.

Собеседник агентства не уточнил число найденных тел.

По словам представителя МЧС, альпинисты, скорее всего, замерзли, укрывшись в снегу от непогоды.

Как сообщал УНИАН, 9 мая при восхождении на самую высокую гору Европы сбились с пути две группы: восемь россиян и четверо украинцев. Одному альпинисту удалось самостоятельно вернуться.