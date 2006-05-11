Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела нескольких альпинистов
12:40, 11 мая 2006Мир
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Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела нескольких пропавших альпинистов.
"В четверг спасатели в ходе поисковых мероприятий, проводившихся с привлечением вертолетов МЧС и МВД КБР, обнаружили на Эльбрусе несколько тел пропавших альпинистов", сообщили РИА «Новости» в МЧС Кабардино-Балкарии.
Собеседник агентства не уточнил число найденных тел.
По словам представителя МЧС, альпинисты, скорее всего, замерзли, укрывшись в снегу от непогоды.
Как сообщал УНИАН, 9 мая при восхождении на самую высокую гору Европы сбились с пути две группы: восемь россиян и четверо украинцев. Одному альпинисту удалось самостоятельно вернуться.
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