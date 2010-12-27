В Кишиневе прошли акции за и против коалиции с коммунистами

В Кишиневе прошли две акции, участники которых обращались к парламентским партиям, формирующим правящую коалицию, сообщает Радио "Свобода".

На митинге общественно-политического движения "Про-Европа" звучали требования к Демократической партии - отказаться от переговоров с Партией коммунистов и создать коалицию с либералами и либерал-демократами.

Участники другого митинга - активисты группы "Гражданский наказ" - выступили против попыток давления на Демократическую партию, которой принадлежит ключевая роль в формировании правящей коалиции.

По итогам досрочных выборов, в новый парламент Молдовы вошли - Партия коммунистов (42 мандата), Либерал-демократическая (32), Демократическая (15) и Либеральная партии (12). Ни одна из них не имеет простого большинства, необходимого для формирования правительства и трех пятых голосов для избрания президента.

Правящая коалиция должна быть создана до 28 декабря.