Отец убил дочь за связь с Аль-Каидой

00:24, 25 декабря 2010
Мир
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Сообщение из Ирака

В Ираке мужчина признался полиции, что убил свою дочь-подростка после того, как узнал, что она была завербована "Аль-Каидой", сообщает Би-би-си.

По его словам, дочь должна была стать смертницей.

Отец признался в убийстве полицейским, пришедшим установить местонахождение девушки.

Полиция, как сообщается, располагала сведениями о связях убитой с боевиками.

 

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