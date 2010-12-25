Отец убил дочь за связь с Аль-Каидой

В Ираке мужчина признался полиции, что убил свою дочь-подростка после того, как узнал, что она была завербована "Аль-Каидой", сообщает Би-би-си.

По его словам, дочь должна была стать смертницей.

Отец признался в убийстве полицейским, пришедшим установить местонахождение девушки.

Полиция, как сообщается, располагала сведениями о связях убитой с боевиками.