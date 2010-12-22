США надеются на скорое преодоление кризиса в Молдове

Соединенные Штаты Америки надеются на скорейшее преодоление политического кризиса в Молдове. Такое заявление сделал посол США в Молдове Асиф Чодри на встрече в Кишиневе с лидером Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), экс-президентом Владимиром Ворониным.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в ПКРМ, американский дипломат отметил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией после досрочных парламентских выборов 28 ноября 2010 г., дав понять, что США продолжат поддерживать страну на пути демократии, экономических реформ и европейской интеграции независимо от решения политиков о создании будущей правящей коалиции.

А.Чодри выразил надежду на то, что Молдова сможет избежать новых досрочных парламентских выборов в следующем году, проведение которых возможно в случае, если новый президент вновь не будет избран.