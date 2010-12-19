Колонна оппозиции прорвала цепь милиции и движется к ЦИКу Белоруссии

Белорусская оппозиция прорвала милицейский кордон и продолжила шествие по центральной улице Минска - проспекту Независимости в сторону площади Независимости, где расположены парламент, Совет министров и Центризбирком, передает корреспондент РИА Новости.

Собравшись на Октябрьской площади, оппозиционеры после непродолжительного митинга вышли на проспект Независимости и, несмотря на попытки сотрудников милиции помешать им, перекрыли движение. Путь колонне преградили десятка два сотрудников ГАИ, но оппозиционеры прорвали кордон и двинулись дальше.

Они скандируют лозунги "Живе Беларусь". Шествие парализовало движение не только на проспекте Независимости, но и на прилегающих улицах.

Оппозиция недовольна сообщениями об итогах президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набирает более 76% голосов избирателей.