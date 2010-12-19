Милиция Беларуси массово задерживает активистов оппозиции

В Беларуси во всех регионах правоохранительные органы задерживают активистов оппозиции, членов избирательных штабов альтернативных кандидатов, чтобы не допустить проведения массовой акции на Октябрьской площади Минска после закрытия избирательных участков.

Как сообщает Европейское радио в Беларуси, лидер Молодого Фронта Дмитрий ДАШКЕВИЧ помещен в изолятор временного содержания в Минске.

Кроме того, еще двое активистов-молодофронтовцев доставлены в Московское районное управление внутренних дел Минска.

Еще одного активиста Молодого фронта – Артема ДУБСКОГО – милиция заблокировала в собственной квартире.

При выходе из собственной квартиры был задержан активист штаба кандидата в Президенты Николая СТАТКЕВИЧА – Виктор ЧАЙКОВСКИЙ.

Против руководителя Брестского отделения Свободного профсоюза Белорусского Валентина ЛАЗАРЕНКОВА возбуждено уголовное дело по подозрению в перевозе наркотических средств.

Европейское радио для Беларуси также сообщает о том, что в ряде регионов при попытке выехать в Минск задержаны активисты еще одного кандидата в Президенты Виталия РЫМАШЕВСКОГО.

Кроме того, сообщается о блокировании таких оппозиционных сайтов как Хартия`97 и "Белорусский партизан".

Белорусская служба радио "Свобода" сообщает, что в связи с массовым задержанием активистов пятеро кандидатов в Президенты – Владимир НЕКЛЯЕВ, Григорий КОСТУСЁВ, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ, Алексей МИХАЛЕВИЧ, Ярослав РОМАНЧУК передали обращение в Генеральную прокуратуру Беларуси.

По данным Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведении республиканских референдумов, по состоянию на 16.00 в выборах приняли участие 75,8 % из 7 миллионов 93 тысяч 693 включенных в списки избирателей (в Беларуси в день голосования избирателей можно включать в список избирателей на основания предъявления паспорта).

Как сообщал УНИАН, ряд кандидатов в Президенты Беларуси от демократических сил накануне выборов обратились к белорусским избирателям с призывом придти на Октябрьскую площадь Минска после закрытия избирательных участков с требованием проведения новых выборов без участия действующего главы государства Александра ЛУКАШЕНКО.