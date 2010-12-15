Суд Москвы перенес оглашение приговора Ходорковскому

Хамовнический суд Москвы перенес на 27 декабря оглашение приговора по второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила ХОДОРКОВСКОГО и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЕВА, обвиняемых в хищении нефти и отмывании денежных средств с ее продажи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, ранее на 15 декабря было назначено оглашение приговора по делу М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА. В связи с этим сегодня с раннего утра перед Хамовническим судом собрались журналисты и наблюдатели. Однако на здании районного суда висит объявление о том, что судебное заседание начнется 27 декабря в 10.00 мск. При этом причины переноса не указываются.

Как известно, дело ЮКОСа - одно из самых громких в России за последние годы. Российские власти обвинили руководство крупнейшей на тот момент нефтяной компании страны в ряде экономических преступлений. Впоследствии ЮКОС обанкротился, а его активы отошли государственной компании «Роснефть». Многие считают дело политически мотивированным, однако российские власти это категорически опровергают.

М.ХОДОРКОВСКИЙ и П.ЛЕБЕДЕВ осуждены по первому делу к восьми годам заключения каждый, срок их наказания истекает в 2011 году. По второму делу экс-главе ЮКОСа и бывшему руководителю МФО «Менатеп» вменяется хищение акций Восточной нефтяной компании, хищение практически всей добытой «дочкам» ЮКОСа нефти (более 200 миллионов тонн), а также отмывании выручки с ее продажи.

Прокуратура настаивает на осуждении М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА на 14 лет каждого. Подсудимые и их защита заявляют об абсурдности обвинений и требуют оправдательного приговора.

Выступая с последним словом на заседании суда 2 ноября, М.ХОДОРКОВСКИЙ заявил, что не боится пробыть в тюрьме до смерти. Он также пожелал судье мужества при вынесении приговора.