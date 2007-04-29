МИД Эстонии обвиняет в беспорядках в Таллинне российских политиков и СМИ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас ПАЭТ считает, что большая часть вины за беспорядки в Эстонии лежит на российских политиках и СМИ.

Как сообщает «Газета.ру», У.ПАЭТ сказал журналистам, что «беспорядки осуществляли вандалы и мародеры, и я не вижу здесь связи с уважением памяти павших воинов. На Россию ложится часть вины, а многие российские политики в связи с приближением выборных кампаний в стране зачастую неадекватно обвиняют Эстонию, стремясь заработать очки у избирателей».

Глава МИД также отметил, что для людей, протестующих против переноса Бронзового солдата, «главным источником информации являются российские СМИ». По мнению министра, российские СМИ распространяют необъективную информацию о его стране.

В связи с этим он опроверг заявления председателя Антифашистского комитета Эстонии Андрея ЗАРЕНКОВА о том, что русскоязычные полицейские массово увольняются с работы, не желая принимать участие в подавлении недовольства со стороны некоренного населения. Он отверг также предположения, что беспорядки были вызваны межэтническим противостоянием в обществе.

Кроме того, У.ПАЭТ выразил протест в связи с акциями, которые проводят российские молодежные организации у посольства Эстонии в Москве. «Они испачкали стены посольства, мешают свободному передвижению сотрудников».

Глава МИД сообщил, что в связи с этим консульство в Москве прекращает с понедельника свою деятельность «до тех пор, пока российской стороной не будет обеспечена безопасность»