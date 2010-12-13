Wikileaks: дочь президента – самая ненавистная фигура в Узбекистане

Старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова – самая ненавистная фигура в Узбекистане, сообщали в своих телеграммах американские дипломаты, согласно опубликованным документам Wikileaks.

Очередная порция секретных файлов американского МИДа, публикуемая газетой Guardian, посвящена коррупции в Узбекистане и, в особенности, роли дочери президента Каримова в выстраивании связей между властью, бизнесом и криминалитетом.

Гульнара Каримова, сообщают дипломаты, пользуясь властью отца, сумела прибрать к рукам весь сколь-нибудь перспективный бизнес в стране.

Согласно документу, датированному 2009 годом, девушка владеет многопрофильным холдингом Zeromax, зарегистрированным в Женеве, выступает в роли поп-певицы, занимается дизайном ювелирных украшений, а также числится лектором одного из ташкентских вузов.

В поле зрения американцев дочь президента Каримова находилась с 2004 года. Дипломаты собирали информацию не только о ее коммерческой деятельности, но также и о личной жизни. В частности, в документе описан эпизод посещения Каримовой ночного клуба в Ташкенте: девушка приехала на Porsche Cayenne в окружении охраны, употребляла дорогостоящие алкогольные напитки и всю ночь танцевала вместе с «ухажером бандитской наружности».

Саму Каримову дипломаты называют «криминальной баронессой» и «первой дочерью» (по аналогии с первой леди).

В целом, дипломаты дают стране следующую характеристику: «свирепствующая коррупция», организованная преступность, рабский труд на хлопковых полях и насилие.

Тем не менее, сотрудники внешнеполитического ведомства отмечают важность поддержания отношений с действующей в Узбекистане властью – страна служит стратегическим плацдармом для снабжения группировки войск НАТО в Афганистане, отмечает Газета.ру.