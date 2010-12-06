У Медведева нет иллюзий относительно того, где находится Россия

Россия находится на начальном этапе строительства правого государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в интервью польским СМИ накануне визита в Польшу.

«Где мы сейчас находимся в смысле строительства правового государства? У меня нет никаких иллюзий. Мы находимся где-то в одном из начальных этапов этого строительства. Но надо признаться, что не мы одни строим современное государство, правовое государство с известными сложностями», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что сложности создания правового государства в России связаны не только с экономическими или политическими реалиями, но и с историей, с так называемым правовым нигилизммо, который в значительной мере был присущ России и 100, и 200 лет назад, а также с отсутствием демократических традиций.

«Демократии не создаются за 10 лет. В нашей стране никогда не было демократии до 1991 года, когда возникло современное Российское государство. Подчёркиваю: никогда – ни при царе-батюшке, ни в советский период, ни в какой-либо другой. Это процесс трудный», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По мнению российского Президента, строительство правового государства в небольших государствах проще.

«В таком государстве, как Россия, этот процесс гораздо сложнее. Поэтому у меня нет иллюзий, нам ещё предстоит пройти довольно значительный путь. Но это не значит, что мы ничего не делали последние 20 лет и особенно последние 10 лет», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что удалось укрепить государственную и правовую систему России.

Президент РФ убеждён в том, что демократия самым тесным образом связана с состоянием экономики. По его словам, для того, чтобы Россия имела современную демократию, нужно создать современную, сильную, модернизированную экономику, основанную не только на нефти и газе.

«Демократия невозможна в бедном государстве, я абсолютно в этом уверен. Но и создание современной, развитой экономики невозможно в условиях диктатуры, что бы иногда ни говорили на эту тему», - считает Д.МЕДВЕДЕВ.