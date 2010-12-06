У Медведева нет иллюзий относительно того, где находится Россия
«Демократии не создаются за 10 лет»
Россия находится на начальном этапе строительства правого государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал в интервью польским СМИ накануне визита в Польшу.
«Где мы сейчас находимся в смысле строительства правового государства? У меня нет никаких иллюзий. Мы находимся где-то в одном из начальных этапов этого строительства. Но надо признаться, что не мы одни строим современное государство, правовое государство с известными сложностями», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
Он отметил, что сложности создания правового государства в России связаны не только с экономическими или политическими реалиями, но и с историей, с так называемым правовым нигилизммо, который в значительной мере был присущ России и 100, и 200 лет назад, а также с отсутствием демократических традиций.
«Демократии не создаются за 10 лет. В нашей стране никогда не было демократии до 1991 года, когда возникло современное Российское государство. Подчёркиваю: никогда – ни при царе-батюшке, ни в советский период, ни в какой-либо другой. Это процесс трудный», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.
По мнению российского Президента, строительство правового государства в небольших государствах проще.
«В таком государстве, как Россия, этот процесс гораздо сложнее. Поэтому у меня нет иллюзий, нам ещё предстоит пройти довольно значительный путь. Но это не значит, что мы ничего не делали последние 20 лет и особенно последние 10 лет», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что удалось укрепить государственную и правовую систему России.
Президент РФ убеждён в том, что демократия самым тесным образом связана с состоянием экономики. По его словам, для того, чтобы Россия имела современную демократию, нужно создать современную, сильную, модернизированную экономику, основанную не только на нефти и газе.
«Демократия невозможна в бедном государстве, я абсолютно в этом уверен. Но и создание современной, развитой экономики невозможно в условиях диктатуры, что бы иногда ни говорили на эту тему», - считает Д.МЕДВЕДЕВ.