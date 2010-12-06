Наследник Ким Чен Ира назвал приоритеты: рис, суп, шелк и черепица

Сын лидера КНДР КИМ Чен Ира и его вероятный наследник открыто признал отставание национальной экономики даже от уровня 60-70-х годов и призвал приложить все усилия к тому, чтобы дать жителям страны возможность питаться «рисом и мясным супом».

Как сообщает “Газета.ру”, КИМ Чен Ын заявил об этом на одном из совещаний в Пхеньяне с участием высшего хозяйственного актива.

По информации ведущей японской газете «Иомиури» со ссылкой на китайские источники, сын руководителя КНР якобы сказал: «В течение трех лет мы должны вернуть народную экономику на уровень 60-70-х годов, и в прямом смысле выполнить завет основателя республики Ким Ир Сена: люди должны питаться белым рисом, есть мясной суп, носить шелковую одежду и жить в домах, крытых черепицей».

По сообщениям из ряда источников, КИМ Чен Ын демонстрирует сейчас подчеркнутое внимание к хозяйственным вопросам и косвенно признает, что население страны испытывает значительные тяготы. В КНДР говорят, что на одном из совещаний он даже заявил, что сейчас надо уделять «главное внимание продовольствию, а не боеприпасам».

Эксперты полагают, что такие утечки информации призваны поднять популярность будущего лидера страны и сделать более гладким процесс передачи ему верховной власти.