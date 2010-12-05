Журналиста бьют не за то, что он написал, а за то, что это услышали

В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку журналистов, сообщает Лента.ру. На акцию собрались несколько десятков человек. Ее организатор Виталий Шушкевич оценил количество участников в 150 человек.

Собравшиеся стояли с плакатами "Прекратите насилие!", "Слово - сильнее стали!". В руках одного из участников был список всех погибших за 10 лет российских журналистов. Другие держали фотографии убитых. Участники митинга потребовали скорейшего расследования преступлений против журналистов.

На митинге выступили журналист "Газеты.ру" Александр Артемьев, которому милиционеры сломали руку, корреспондент "Коммерсант-Деньги" Анастасия Каримова, сотрудник телеканала "Дождь" Илья Васюнин и корреспонденты других изданий, сообщает издание "Каспаров.ру". По словам Виталия Шушкевича, мероприятие организовывалось под лозунгом из речи журналиста Леонида Парфенова: "Журналиста бьют не за то, что он написал, сказал или снял, а за то, что это прочитали, услышали или увидели".

Митинг был анонсирован на аналогичном мероприятии 11 ноября в поддержку Олега Кашина. Кроме того, митинги в защиту журналистов прошли 14 ноября на Чистопрудном бульваре и 21 ноября на Пушкинской площади.