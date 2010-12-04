Иран обвинил МАГАТЭ в соучастии в шпионаже

Глава иранских спецслужб Гейдар МОСЛЕХИ обвинил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соучастии в шпионаже.

Как передает радио «Свобода», по словам Г.МОСЛЕХИ, среди направляемых на иранские ядерные объекты международных инспекторов есть иностранные шпионы, и МАГАТЭ должно понести ответственность за свое попустительство.

Заявление сделано незадолго до намеченных на будущую неделю в Женеве переговоров по ядерной программе Тегерана с участием представителей шести мировых держав – Великобритании, Китая, США, России, Франции и Германии.

Глава иранской делегации Саид ДЖАЛИЛИ сегодня подчеркнул, что право Тегерана вести ядерные разработки не может быть предметом обсуждения на предстоящих переговорах.