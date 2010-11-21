Победители выборов в Польше получат от 500 до 4500 долларов в месяц

Победители местных выборов, которые проходят в воскресенье в Польше, в зависимости от полученных должностей будут зарабатывать ежемесячно - в пересчете на у.е. - от 500 до почти 4500 долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные портала wynagrodzenia.pl, проанализировавшего заработки президентов городов, председателей сельских и местных советов.

Согласно польскому законодательству, депутаты советов получат ежемесячно средства на содержание, максимальный размер которых может быть на 50% выше определенной правительством базовой ставки.

В 2011 году базовая ставка из-за кризиса оставалась на уровне текущего года и составляет около 600 долларов.

Заработки депутатов зависят в первую очередь от масштабов города, села, области или района.

Так в районах со 100-120 тысячами жителей они могут максимально получать около 950 долларов, с 15 до 120 тысяч – 700-800 долларов, а в наименьших советах районов 500-700 долларов.

Сам размер зарплат определяют депутаты на заседании совета.

Президенты городов и председатели поселков получают зарплату, размер которой не может быть выше, чем в 7 раз базовой ставки.

Портал отмечает, что максимальная зарплата избранников может составлять в будущем году 4400 долларов.

Польское законодательство также не запрещает депутатам заниматься бизнесом.

«Закон запрещает лишь использовать коммунальное имущество, в частности, его аренду, выполнять функции члена правления или наблюдательных советов компаний», - подчеркивает портал.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Польше проходят местные выборы. За 50 тысяч должностей борются свыше 260 тысяч кандидатов.