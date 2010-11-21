Корвет "Тернополь" в Средиземном море завершил первое патрулирование

Корвет Военно-морских сил Украины «Тернополь» успешно завершил первое патрулирование в составе тактической группы в определенном районе Средиземного моря в рамках антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» и вернулся на греческую военно-морскую базу Суда-Бей (о. Крит, Республика Греция).

Как передает корреспондент УНИАН, «Тернополь» вышел на патрулирование в Средиземное море 14 ноября. Вместе с фрегатом итальянских ВМС «Есперо» украинский корвет отработал вопрос общего маневрирования и общего мониторинга торгового судоходства Во время патрулирования операционные офицеры корвета опросили 46 судов.

На военно-морской базе Суда-Бей состоялась дозаправка горючим, решены организационные и процедурные вопросы логистики.

Выход корабля на следующий этап патрулирования запланирован на 21 ноября.

Как сообщалось, корвет «Тернополь» отбыл из Севастополя в Средиземное море 7 ноября. Предварительно, поход продлится 45 суток.

Справка УНИАН. После террористических актов в США 11 сентября 2001 года НАТО на практике применил положение статьи 5 Вашингтонского договора. По просьбе США Альянс согласился на проведение в Средиземном море антитеррористической операции “Активные усилия”. Практическая фаза операции началась 6 октября 2001 года.

Цель операции – борьба с терроризмом в пределах зоны проведения операции в Средиземном море путем предотвращения нелегальной перевозки по морю оружия и боеприпасов, противодействие незаконным перемещением людей и другой незаконной деятельности с использованием гражданских судов.

Украина стала второй из стран – не членов НАТО, которая присоединилась к операции “Активные усилия”. Основные формы участия ВС Украины в операции “Активные усилия” заключаются в функционировании на базе штаба Военно-морских Сил ВС Украины Контактного пункта – элемента взаимного обмена информацией в рамках операции, направление украинского офицера связи в штаб операции (г. Неаполь, Италия), привлечение группы военного персонала ВС Украины для участия в осмотре подозрительных судов, направление кораблей и подразделений ВМС ВС Украины в состав сил, определенных для участия в операции “Активные усилия”.

В операции «Активные усилия» ранее принимали участие, кроме корвета «Тернополь», фрегат «Гетман Сагайдачный» и корвет «Луцк».