Аль-Каида сообщает, что ее устроят недорогие теракты без жертв

Крыло террористической организации "Аль-Каида" в Йемене заявило о планировании новых терактов с целью нанесения экономического ущерба США, сообщает Reuters со ссылкой на интернет-заявление AQAP - "Аль-Каида" на Аравийском полуострове"

Ранее эта группировка взяла на себя ответственность за отправку посылок со взрывными устройствами, которые были найдены в пятницу 29 октябре в самолете американской почтово-логистической компании United Parcel Service (UPS), в аэропорту близ Лондона и на складе в Дубае, принадлежащем компании FedEx. Как установили спецслужбы, "посылки" были отправлены с одного адреса из Йемена в США и предназначались одной из чикагских еврейских организаций.

В воскресном заявлении боевиков AQAP говорится, что их две почтовые посылки из Йемена в США стояли им всего 4,2 тысячи долларов, но это хорошая сделка, когда "среди врагов была посеян страх и они были поставлены на уши".

"Мы выкладываем план для наших врагов заблаговременно, потому что нашей целью не является убийство максимального количества людей, но причинение ущерба авиационной индустрии, которая так необходима для торговли и транспортировок между США и Европой", - цитирует агентство заявление боевиков.

Боевики отметили, что готовят маломасштабные теракты.

"Для того чтобы поразить Америку, нам не нужно крупного нападения", - заявили боевики.