Президент Польши предложил изменить конституцию страны

Президент Польши Бронислав Коморовский предложил внести изменения в конституцию страны, отражающие ее членство в Евро, передает AFP. В частности, отредактировать преамбулу и дополнить Основной закон еще одной главой.

Проект также содержит нормы, которые вступят в силу после того, как Польша войдет в зону евро, в частности, предстоит ликвидация Совета Нацбанка по денежно-кредитной политике.

Другие изменения, выписанные в проекте, позволят голосовать на выборах в Европарламент польским гражданам, живущим в других странах ЕС.

"Эти нормы, с одной стороны, закрепляют наше членство в ЕС и в полной мере отражают это в Конституции. С другой стороны новые положения будут содействовать практическому применению Лиссабонского договора", - отметил Б.Коморовский.