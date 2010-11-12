Россияне стали немного лучше относиться к Украине (опрос)

Россияне стали немного лучше относиться к Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Аналитическим Центром Юрия Левады (Левада-Центр).

Так, по данным исследования, в сентябре этого года в целом хорошо к Украине относились 68% россиян (очень хорошо – 7%, в основном хорошо – 61%). При этом, в целом плохо к Украине сейчас относятся 20% россиян (4% - очень плохо, 16% - в основном плохо). Затруднились с ответом – 12% опрошенных.

В то же время, в начале года в целом хорошо к Украине относились 52% граждан Российской Федерации (очень хорошо – 6%, в основном хорошо – 46%), а плохо – 36% респондентов (6% - очень плохо, 30% - в основном плохо). Затруднились ответить - 11% опрошенных.

В то же время, практически не изменилось отношение россиян к США: 56% – в целом хорошо и 29% – в целом плохо в сентябре против 54% и 31% соответственно в начале 2010 года. Затруднились с ответом 15% в январе и 16% в сентябре.

Такая же ситуация и с отношением к Евросоюзу: 68% отзываются о ЕС в целом хорошо и 16% – в целом плохо в сентябре против 64% и 19% соответственно в начале этого года. Затруднились ответить 18% в январе и 17% в сентябре.

В ходе исследования по репрезентативной выборке опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов РФ. Статистическая погрешность данных этого исследования не превышает 3,4%.