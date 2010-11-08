Лужков увез детей из России

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков дал интервью британской газете The Sunday Telegraph, в котором рассказал, что был вынужден вывезти своих детей из российской столицы в Лондон.

По словам Лужкова, две его дочери - 18-летняя Елена и 16-летняя Ольга - могли оказаться в опасности по мере нарастания давления на его семью со стороны недоброжелателей.

"У нас были основания, очень серьезные основания опасаться за их безопасность. Кругом ненависть", - цитирует издание Лужкова. По его словам, объектом этой ненависти могли стать самые незащищенные члены его семьи - дети. "Мы побоялись оставлять их тут, в России", - добавил бывший градоначальник.

Девушки, пишет The Sunday Telegraph, останутся в Лондоне на четыре-шесть лет: сначала они будут изучать английский язык, а затем поступят в один из местных университетов. Из МГУ обе уже отчислились.

Лужков поделился, что и для детей, и для него с супругой - Еленой Батуриной произошедшее стало очень неприятным поворотом событий.

Говоря о бизнесе жены, бывший мэр Москвы рассказал, что некие "близкие Кремлю" олигархические структуры уже нацелились на то, чтобы отобрать ее бизнес. Конкретных имен руководителей этих структур он называть не стал.

Лужков также признался, что в свете последних событий чувствует, что его "предали", но сдаваться и уезжать из России ни он, ни его жена не намерены. "Я москвич, я родился в Москве, я патриот своей страны. От меня будет непросто избавиться. Чего мне уезжать? Это было бы подарком тем власть имущим, кто меня ненавидит", - пояснил он свою позицию.

Говоря о российской власти, Лужков заявил, что Россия стала "страной коллективного авторитаризма", а те признаки демократии, которые все еще остаются в ней, стремительно исчезают. Говоря о Дмитрии Медведеве, бывший градоначальник сказал, что тот пытается в глазах Запада выглядеть современным человеком с демократическим образом мышления, однако риторика президента о реформах оторвана от реальности.

Лужков был отстранен от должности мэра Москвы в сентябре в связи с утратой доверия главы государства. До этого на посту градоначальника он работал 18 лет. Отставке предшествовала информационная кампания в ряде российских СМИ, подвергнувших жесткой критике деятельность не только самого Лужкова, но и его жены.

До этого столичный мэр был сопредседателем высшего совета правящей партии "Единая Россия" и никогда в этом качестве публично не критиковал действующее руководство страны. О его выходе из партии стало известно в день отставки - 28 сентября.

Лента.ру