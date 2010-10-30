В Эквадоре автобус упал в пропасть: погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и 19 были ранены при падении автобуса в глубокий овраг в 90 км к юго-западу от столицы Эквадора Кито.

Как передает Gazeta.ru, авария произошла в пятницу в провинции Котопакси на трассе возле населенного пункта Сан-Франсиско. «Междугородний автобус фирмы Saquisili, в котором находились 48 пассажиров, потерял управление на крутом повороте и, несколько раз перевернувшись, упал со склона в овраг глубиной более 100 метров», - заявил представитель дорожной полиции.

Спасатели обнаружили тела 14 человек, в том числе водителя автобуса. 19 пассажиров госпитализированы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии, добавил он.