Россия: НАТО должно дать всем одинаковые гарантии

Будущее отношений России и НАТО будет зависеть от новой стратегической концепции Альянса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявив министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Черногории Миланом РОЧЕНОМ в Москве.

«Для наших отношений с НАТО многое будет зависеть от того, какой вид обретет стратегическая концепция Североатлантического альянса - она сейчас разрабатывается, процесс завершается. Для нас ключевым будет вопрос, как в этой стратегической концепции будет изложена позиция НАТО по отношению к международному праву, по отношению к уставу ООН, прежде всего, в том, что касается норм, связанных с возможностью применения силы в современных международных отношениях. Это ключевой вопрос»,- сказал С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что Россия понимает роль НАТО, которую Альянс может сыграть в решении общих международных проблем, связанных с угрозой терроризма, распространения наркотиков, организованной преступности, борьбой с пиратством и другими.

По словам С.ЛАВРОВА, все страны Евроатлантики должны получить одинаковые юридические гарантии безопасности.

«Мы все-таки пытаемся смотреть на вещи шире. Мы хотим, чтобы юридические, правовые гарантии безопасности в равной степени распространялись на все без исключения государства Евроатлантики, чтобы гарантии безопасности не сводились только к членам тех или иных военных союзов – будь-то НАТО или ОДКБ, чтобы они в равной степени охватывали и те государства, которые сделали выбор в пользу нейтралитета или внеблокового статуса», - сказал он.